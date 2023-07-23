Без авиации боевики ВСУ приближаются к неминуемому поражению, следует из заявления генерал-лейтенанта США в отставке Кита Келлога. По его словам, без контроля в воздушном пространстве успешные атаки не представляются возможными.
Комментируя ход контрнаступления укронацистов, Келлог назвал их положение безвыходным. Ни одна армия на Западе не пошла бы на такой шаг как контрнаступление без наличия поддержки в небе, констатировал американский генерал.
В связи с отсутствием успехов у украинской армии Келлог выразил мнение о том, что лидер киевского режима Зеленский уже в обозримой перспективе сядет за стол переговоров с российской стороной.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.