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Американский генерал Келлог: без авиации Украину неминуемо ждёт поражение

0:46
Силовые структуры

Без авиации боевики ВСУ приближаются к неминуемому поражению, следует из заявления генерал-лейтенанта США в отставке Кита Келлога. По его словам, без контроля в воздушном пространстве успешные атаки не представляются возможными.

Американский генерал Келлог: без авиации Украину неминуемо ждёт поражение
Фото: СмК

Комментируя ход контрнаступления укронацистов, Келлог назвал их положение безвыходным. Ни одна армия на Западе не пошла бы на такой шаг как контрнаступление без наличия поддержки в небе, констатировал американский генерал.

В связи с отсутствием успехов у украинской армии Келлог выразил мнение о том, что лидер киевского режима Зеленский уже в обозримой перспективе сядет за стол переговоров с российской стороной.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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