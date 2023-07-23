Американский генерал Келлог: без авиации Украину неминуемо ждёт поражение

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Без авиации боевики ВСУ приближаются к неминуемому поражению, следует из заявления генерал-лейтенанта США в отставке Кита Келлога. По его словам, без контроля в воздушном пространстве успешные атаки не представляются возможными.

Фото: СмК

Комментируя ход контрнаступления укронацистов, Келлог назвал их положение безвыходным. Ни одна армия на Западе не пошла бы на такой шаг как контрнаступление без наличия поддержки в небе, констатировал американский генерал.

В связи с отсутствием успехов у украинской армии Келлог выразил мнение о том, что лидер киевского режима Зеленский уже в обозримой перспективе сядет за стол переговоров с российской стороной.