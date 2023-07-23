Экс-президент Никсон предсказал конфликт на Украине ещё в 1994 году

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-президент Соединённых Штатов Ричард Никсон прогнозировал украинский конфликт ещё в 1994 году. Политик сообщал о своём пророчестве в письме тогдашнему главе государства Биллу Клинтону, пишут корреспонденты The Wall Street Journal.

Фото: Министерство обороны Украины

Комментируя обстановку в Украине, Никсон называл её "крайне взрывоопасной".

"Если она выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом”, — предупреждал бывший американский лидер.

Никсон также выражал мнение о том, что дипломаты и чиновники уделяли мало внимания украинским вопросам.