Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский задался вопросом, не усугубили ли мы ситуацию, пытаясь её исправить.
Военачальник напомнил, что оборонные расходы НАТО намного превосходят военные бюджеты России.
"Вообще не ясно, как мы можем с ними конкурировать", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Ходаковский порассуждал об обстоятельствах принятия решения выдвинуть войска на Украину. Он подчеркнул, что "мы вторглись, защищая свои интересы".
Он провёл аналогию между началом СВО и сильным желанием кому-нибудь "вломить". Комбат "Востока" считает, что одного желания мало, однако "мы иначе не могли".
"Весь набор сопутствующих факторов говорит, скорее, не в нашу пользу. И то не так, и это не эдак…. Шли, как на парад", — высказал своё мнение Ходаковский.
Военачальник объяснил, что мы не должны были молча наблюдать, как враги "сокращают дистанцию".
Ранее Александр Ходаковский высказался о предательстве со стороны Турции.
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