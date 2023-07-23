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Ходаковский рассказал о причинах начала СВО: шли, как на парад

1:08
Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский задался вопросом, не усугубили ли мы ситуацию, пытаясь её исправить.

Ходаковский рассказал о причинах начала СВО: шли, как на парад
Фото: volgodonsk.bezformata.com

Военачальник напомнил, что оборонные расходы НАТО намного превосходят военные бюджеты России.

"Вообще не ясно, как мы можем с ними конкурировать", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Ходаковский порассуждал об обстоятельствах принятия решения выдвинуть войска на Украину. Он подчеркнул, что "мы вторглись, защищая свои интересы".

Он провёл аналогию между началом СВО и сильным желанием кому-нибудь "вломить". Комбат "Востока" считает, что одного желания мало, однако "мы иначе не могли".

"Весь набор сопутствующих факторов говорит, скорее, не в нашу пользу. И то не так, и это не эдак…. Шли, как на парад", — высказал своё мнение Ходаковский.

Военачальник объяснил, что мы не должны были молча наблюдать, как враги "сокращают дистанцию".

Ранее Александр Ходаковский высказался о предательстве со стороны Турции.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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