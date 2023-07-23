Ходаковский рассказал о причинах начала СВО: шли, как на парад

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский задался вопросом, не усугубили ли мы ситуацию, пытаясь её исправить.

Фото: volgodonsk.bezformata.com

Военачальник напомнил, что оборонные расходы НАТО намного превосходят военные бюджеты России.

"Вообще не ясно, как мы можем с ними конкурировать", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Ходаковский порассуждал об обстоятельствах принятия решения выдвинуть войска на Украину. Он подчеркнул, что "мы вторглись, защищая свои интересы".

Он провёл аналогию между началом СВО и сильным желанием кому-нибудь "вломить". Комбат "Востока" считает, что одного желания мало, однако "мы иначе не могли".

"Весь набор сопутствующих факторов говорит, скорее, не в нашу пользу. И то не так, и это не эдак…. Шли, как на парад", — высказал своё мнение Ходаковский.

Военачальник объяснил, что мы не должны были молча наблюдать, как враги "сокращают дистанцию".

Ранее Александр Ходаковский высказался о предательстве со стороны Турции.