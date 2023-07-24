Марочко: военные ВСУ усилили артиллерийские удары по Сватово и окрестностям

Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали чаще бить по Сватово и его окрестностям из артиллерийских установок. Об этом заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, украинские военные активно применяют реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на этом направлении. Эксперт подчеркнул: российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают большую часть снарядов ВСУ.

"За несколько суток был нанесён ряд ударов по Сватово и окрестностям", — подтвердил офицер в беседе с РИА Новости.

Ранее Марочко сообщил об усилении группировки ВСУ в районе Кременной и Сватово. Как уточнил военспец, интенсивность боевых действий в этой зоне конфликта выросла.