Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали чаще бить по Сватово и его окрестностям из артиллерийских установок. Об этом заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские военные активно применяют реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на этом направлении. Эксперт подчеркнул: российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают большую часть снарядов ВСУ.
"За несколько суток был нанесён ряд ударов по Сватово и окрестностям", — подтвердил офицер в беседе с РИА Новости.
Ранее Марочко сообщил об усилении группировки ВСУ в районе Кременной и Сватово. Как уточнил военспец, интенсивность боевых действий в этой зоне конфликта выросла.
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