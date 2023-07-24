Шеремет: Украина не войдёт в НАТО через год, у киевского режима нет столько времени

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Украины нет шансов на вхождение в НАТО через год хотя бы по той причине, что она не располагает таким временем, следует из сегодняшнего заявления депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета.

Фото: er-gosduma.ru

Глава украинского Минобороны Алексей Резников ранее озвучил предположение о том, что Украина может войти в состав НАТО на июльском саммите, который состоится в год 75-летия Военного альянса. Резников убеждён в том, что до этого времени завершится вооружённый конфликт на территории Украины.

Шеремет заявил, что режим Зеленского, который полностью держится на коррупционных схемах США, "не дотянет" до лета 2024 года.

"Для них всё закончится достаточно быстро и абсолютно не в том ракурсе, на который они рассчитывают, — подчеркнул российский парламентарий. — Им стоит думать о том, как сохранить свои жалкие жизни и капитулировать".