Запуск серийного производства пистолета "Удав" ожидается до конца года

Ижевский механический завод (ИМЗ), входящий в состав концерна "Калашников", готовится начать серийное производство нового 9-миллиметрового пистолета под кодовым названием "Удав" к концу 2023 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба концерна. Там уточнили, что ИМЗ изготовил первую партию пистолетов, которые пройдут комплексный цикл испытаний при температуре от плюс 50 до минус 50 градусов Цельсия, а также в условиях запыленности и дождя.

Фото: vk. com/wall-198304386_16981

"Начало производства нового пистолета 6П72 "Удав" — знаменательное событие для нашего предприятия. Завод добросовестно трудился в сложных условиях, работая в три смены и одновременно готовясь к выпуску других новинок. Я выражаю благодарность всему коллективу, благодаря усилиям которого ИМЗ готов к серийному производству нового пистолета для наших вооруженных сил, что, я уверен, будет подтверждено квалификационными испытаниями первой партии. Наш следующий шаг — выход на полномасштабное производство к концу 2023 года с обеспечением 100% качества", — прокомментировал Валентин Каргин, временно исполняющий обязанности управляющего директора ИМЗ.

Пистолет "Удав" разрабатывается под мощный патрон 9х21 мм, что дает ему преимущество в пробитии бронированных целей по сравнению с существующими образцами, такими как пистолеты Макарова и Ярыгина.

Разработка проекта "Удав" в соответствии с заказом Министерства обороны РФ началась в марте 2014 года. В марте 2016 года состоялись предварительные испытания пистолетного комплекса, а в декабре 2018 года — государственные испытания. В феврале 2020 года Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) получил контракт на изготовление начальной партии продукции.

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