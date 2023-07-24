Политолог Сергей Марков объяснил, почему стали возможны ракетные удары по российским военным складам в Крыму.
Марков рассказал, что за последние несколько дней украинской армии удалось уничтожить три крупных склада армии России в Крыму. ВСУ применили мощные удары, из-за которых пришлось отселять людей из населённых пунктов и останавливать движение по трассе Таврида.
Политолог назвал две причины активности украинской армии. Он считает, что ВСУ стали применять дальнобойные ракеты французского и английского производства.
Причиной уничтожения складов, по мнению Маркова, является также разгильдяйство военных. Политический эксперт объяснил, что крупные склады необходимо рассредотачивать по мере того, как они попадают в зону вражеского поражения.
Ранее Сергей Марков объяснил, почему Владимир Путин и Александр Лукашенко обвинили Польшу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.