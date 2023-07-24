Марков высказался об уничтожении ВСУ три крупных склада армии России

Политолог Сергей Марков объяснил, почему стали возможны ракетные удары по российским военным складам в Крыму.

Фото: Вадим Савицкий

Марков рассказал, что за последние несколько дней украинской армии удалось уничтожить три крупных склада армии России в Крыму. ВСУ применили мощные удары, из-за которых пришлось отселять людей из населённых пунктов и останавливать движение по трассе Таврида.

Политолог назвал две причины активности украинской армии. Он считает, что ВСУ стали применять дальнобойные ракеты французского и английского производства.

Причиной уничтожения складов, по мнению Маркова, является также разгильдяйство военных. Политический эксперт объяснил, что крупные склады необходимо рассредотачивать по мере того, как они попадают в зону вражеского поражения.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему Владимир Путин и Александр Лукашенко обвинили Польшу.