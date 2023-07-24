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Марков высказался об уничтожении ВСУ три крупных склада армии России

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, почему стали возможны ракетные удары по российским военным складам в Крыму.

Марков высказался об уничтожении ВСУ три крупных склада армии России
Фото: Вадим Савицкий

Марков рассказал, что за последние несколько дней украинской армии удалось уничтожить три крупных склада армии России в Крыму. ВСУ применили мощные удары, из-за которых пришлось отселять людей из населённых пунктов и останавливать движение по трассе Таврида.

Политолог назвал две причины активности украинской армии. Он считает, что ВСУ стали применять дальнобойные ракеты французского и английского производства.

Причиной уничтожения складов, по мнению Маркова, является также разгильдяйство военных. Политический эксперт объяснил, что крупные склады необходимо рассредотачивать по мере того, как они попадают в зону вражеского поражения.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему Владимир Путин и Александр Лукашенко обвинили Польшу.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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