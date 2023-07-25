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Бастрыкин об атаке на Крымский мост: для Киева чужды моральные принципы

Силовые структуры

Киевскому режиму, как и любым другим террористам, чужды моральные принципы, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, комментируя атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля.

Бастрыкин об атаке на Крымский мост: для Киева чужды моральные принципы
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Как подчеркнул глава СК, киевский режим осознанно нанёс удар по инфраструктуре, где есть гражданские.

"Попытка атаковать Крымский мост — ещё один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы", — пояснил Бастрыкин РИА Новости.

Он подчеркнул, что в результате теракта пострадали невинные люди. Погибли двое гражданских, девочка-подросток осталась круглой сиротой.

Как подчеркнул глава СК, в рамках уголовного дела по статье "террористический акт" проводят ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническую.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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