Бастрыкин об атаке на Крымский мост: для Киева чужды моральные принципы

Киевскому режиму, как и любым другим террористам, чужды моральные принципы, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, комментируя атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Как подчеркнул глава СК, киевский режим осознанно нанёс удар по инфраструктуре, где есть гражданские.

"Попытка атаковать Крымский мост — ещё один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы", — пояснил Бастрыкин РИА Новости.

Он подчеркнул, что в результате теракта пострадали невинные люди. Погибли двое гражданских, девочка-подросток осталась круглой сиротой.

Как подчеркнул глава СК, в рамках уголовного дела по статье "террористический акт" проводят ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническую.