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Обвиняемой в деле об убийстве Владлена Татарского предъявлено окончательное обвинение

Силовые структуры

Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов) по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемой в деле об убийстве Владлена Татарского предъявлено окончательное обвинение
Фото: РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что следствие провело сбор доказательство и установило, что теракт был осуществлён лицами, находившимися на Украине.

Злоумышленники завербовали через социальные сети Трепову, которой недавно было предъявлено окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также подделке документов.

Напомним, террористический акт был совершён 2 апреля в Санкт-Петербурге, его жертвой стал военкор Владлен Татарский. Обвиняемая пронесла в помещение статуэтку, в которой было заложено взрывное устройство.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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