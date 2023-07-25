Обвиняемой в деле об убийстве Владлена Татарского предъявлено окончательное обвинение

Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов) по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что следствие провело сбор доказательство и установило, что теракт был осуществлён лицами, находившимися на Украине.

Злоумышленники завербовали через социальные сети Трепову, которой недавно было предъявлено окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также подделке документов.

Напомним, террористический акт был совершён 2 апреля в Санкт-Петербурге, его жертвой стал военкор Владлен Татарский. Обвиняемая пронесла в помещение статуэтку, в которой было заложено взрывное устройство.