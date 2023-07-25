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Минобороны: ВСУ пытались атаковать российский корабль "Сергей Котов" в Чёрном море

Силовые структуры

В ночь на 25 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на российский патрульный корабль "Сергей Котов" в Чёрном море.

Минобороны: ВСУ пытались атаковать российский корабль "Сергей Котов" в Чёрном море
Фото: https://bmpd.livejournal.com/

Как сообщили в Минобороны РФ, Киев намеревался нанести удары с помощью двух морских быстроходных управляемых безэкипажных катеров, однако российские военнослужащие сорвали планы ВСУ. Инцидент произошёл в юго-западной части Чёрного моря в 370 километрах от Севастополя.

"В ходе отражения атаки оба дистанционно управляемых катера противника уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал, а корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжил выполнять поставленные задачи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал участившиеся атаки украинских БПЛА на регионы РФ. По его словам, службы безопасности держат ситуацию под контролем.

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Патрульный корабль "Сергей Котов" в море
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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