Болтенков: "Одесские порты уничтожить невозможно. Но выход есть"

Полностью уничтожать морские порты Украины — слишком затратно.

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Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

"Уже уничтожены цеха, где собирались морские беспилотники и другие военные объекты в Одессе, Черноморске, Николаеве и др. Порт Южный наши пока не трогают. Между прочим, ВМСУ собирались сделать там пункт базирования передаваемых им катеров береговой обороны типа "Айленд"", — отмечает в интервью "Известиям" обозреватель.

По словам аналитика, многие сегодня требуют превратить порты в пыль. Однако это невозможно, поскольку порт — сложный инфраструктурный комплекс, и чтобы разрушить все причалы, требуются тысячи тонн взрывчатки.

Более логично бить по ключевым объектам в портах — терминалам, пунктам управления судов и кранам. Например, без кранов погрузка-выгрузка может осуществляться только биндюжниками, как в царские времена, подытожил Болтенков.