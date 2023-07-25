Что ещё может дать Вашингтон, чтобы поменять ситуацию на фронте?
Об этом рассуждал военный блогер Юрий Подоляка.
"Всё будет зависеть от политических решений: если отстаивать Украину до конца, пытаясь удерживать российскую армию — тогда будут поставлять всё, включая самолёты", — отметил он.
Если Запад придёт к мнению, что контрнаступление провалено — начнутся политические торги. Там будут или отстаивать Украину, или пойдут по афганскому сценарию — минимизируют расходы.
Но для Штатов основная проблема — это Тайвань, а РФ для них всего лишь затравка. ВПК у американцев в весьма заброшенном состоянии, и на Китай надо будет много современного оружия. Поэтому у США тяжёлая дилемма, уверен обозреватель.
"Надеюсь, примут решение слить Украину", — подытожил Подоляка.
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