Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анна Семенович рассказала, как борется с последствиями перееданием: "Будем делать экзекуцию"
В Греции во время тушения лесных пожаров погибли два лётчика
Блогера Викторию Боню требуют проверить на пропаганду наркотиков
Junge Welt: "Лучше сжечь украинских солдат, чем дорогостоящее западное оборудование"
Блогер Дмитрий Пучков раскритиковал Ксению Собчак за провокационные вопросы гостям
Медики назвали продукты, которые понижают давление: бананы, картофель, томаты
В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны
Участницы конкурса красоты “Мисс Россия-Вселенная“ возмутили пользователей соцсетей
На северо-востоке Москвы пройдет трехдневный интенсив по искусству стран мира

Литовкин оценил вероятность перехода Артёмовска под контроль ВСУ

1:40
Силовые структуры

Украинские войска активно наступают на Артёмовском направлении. Генерал ВСУ Александр Сырский признал, что намерен вернуть город под контроль киевского режима. Сейчас противнику удалось занять господствующие высоты на левом фланге Артёмовска.

Литовкин оценил вероятность перехода Артёмовска под контроль ВСУ
Фото: freeua.ru

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru объяснил, что теперь группировка ВСУ сможет видеть то, что происходит внизу, а также наносить удары по позициям ВС РФ, которые находятся на низменности.

Киев не пожалел ни военную технику, ни личный состав ради продвижения на Артёмовском направлении. Украинские войска продолжительное время наносили удары в одну точку и достигли некоторого успеха, но это ненадолго — их всё равно выбьют с высот, указал специалист.

"Украине нужны хоть какие-то победы. Запад требует от Киева результатов, так как ему нужно отчитаться за потраченные деньги. Лидерам США и Европы надо что-то предъявить своему народу: "Мы сражаемся против России, а Украина, благодаря нам, добивается победы". А побед-то нет. Поэтому они подгоняют Зеленского", — объяснил Литовкин.

Киев вынужден бросать на фронт людей "штабелями" для того, чтобы достичь хоть каких-то "перемог", указал эксперт. Однако Артёмовск никогда не перейдёт под контроль киевского режима, считает Литовкин.

"Это часть Донецкой Народной Республики, это часть России, и Россия не позволит, чтобы её земля стала чужой", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Три "путинских удара" - по Бахмуту, Одессе и турецким мечтам
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин Единая версия лжи: как шарят в умах и карманах доверчивых граждан Наталия Красовская
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Последние материалы
В Греции во время тушения лесных пожаров погибли два лётчика
Литовкин оценил вероятность перехода Артёмовска под контроль ВСУ
Блогера Викторию Боню требуют проверить на пропаганду наркотиков
Junge Welt: "Лучше сжечь украинских солдат, чем дорогостоящее западное оборудование"
Блогер Дмитрий Пучков раскритиковал Ксению Собчак за провокационные вопросы гостям
Медики назвали продукты, которые понижают давление: бананы, картофель, томаты
В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны
Участницы конкурса красоты “Мисс Россия-Вселенная“ возмутили пользователей соцсетей
На северо-востоке Москвы пройдет трехдневный интенсив по искусству стран мира
ЕС опасается выигрыша России из-за идеи Литвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников