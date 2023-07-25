Литовкин оценил вероятность перехода Артёмовска под контроль ВСУ

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска активно наступают на Артёмовском направлении. Генерал ВСУ Александр Сырский признал, что намерен вернуть город под контроль киевского режима. Сейчас противнику удалось занять господствующие высоты на левом фланге Артёмовска.

Фото: freeua.ru

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru объяснил, что теперь группировка ВСУ сможет видеть то, что происходит внизу, а также наносить удары по позициям ВС РФ, которые находятся на низменности.

Киев не пожалел ни военную технику, ни личный состав ради продвижения на Артёмовском направлении. Украинские войска продолжительное время наносили удары в одну точку и достигли некоторого успеха, но это ненадолго — их всё равно выбьют с высот, указал специалист.

"Украине нужны хоть какие-то победы. Запад требует от Киева результатов, так как ему нужно отчитаться за потраченные деньги. Лидерам США и Европы надо что-то предъявить своему народу: "Мы сражаемся против России, а Украина, благодаря нам, добивается победы". А побед-то нет. Поэтому они подгоняют Зеленского", — объяснил Литовкин.

Киев вынужден бросать на фронт людей "штабелями" для того, чтобы достичь хоть каких-то "перемог", указал эксперт. Однако Артёмовск никогда не перейдёт под контроль киевского режима, считает Литовкин.

"Это часть Донецкой Народной Республики, это часть России, и Россия не позволит, чтобы её земля стала чужой", — заключил собеседник Pravda.Ru.