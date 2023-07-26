Fakt: в Польше заявили о возможности для России окружить ВСУ в Донбассе

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные "накопили" достаточно сил для окружения ВСУ в Донбассе, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Фото: www.gazeta.ru

По мнению генерала, перед российскими военными стоит задача как можно быстрее вытеснить украинских боевиков за реку Оскол.

"Вы не должны недооценивать русских. Для этого надо быть дураком", — цитирует польского военного Fakt.

Так, по мнению Скшипчака, это даст российским войскам возможность продвинуться в Харьковской области. Кроме того, это создаст "угрозу обхода" с флангов всей армии Украины, которая находится в Донбассе.