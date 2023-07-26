Российские военные "накопили" достаточно сил для окружения ВСУ в Донбассе, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
По мнению генерала, перед российскими военными стоит задача как можно быстрее вытеснить украинских боевиков за реку Оскол.
"Вы не должны недооценивать русских. Для этого надо быть дураком", — цитирует польского военного Fakt.
Так, по мнению Скшипчака, это даст российским войскам возможность продвинуться в Харьковской области. Кроме того, это создаст "угрозу обхода" с флангов всей армии Украины, которая находится в Донбассе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.