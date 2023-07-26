ВСУ пошли в наступление на Запорожском направлении: "Танки и Bredley"

Украинские силы перешли в наступление у населённого пункта Работино на Запорожском направлении, сообщил телеведущий Руслан Осташко со ссылкой на источники в зоне СВО.

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"Противник пошёл в наступление! Танки и Брэдли! До 15 единиц техники! Так же замечены машины с пехотой", — процитировал журналист Telegram-канал " Архангел спецназа Z".

Информацию подтвердили военкоры издания "Русская весна".

По словам репортеров, рано утром противник провёл артподготовку, после чего на российские позиции двинулись американские БМП и танки. Они добавили, что наступающего неприятеля ВС РФ встречают огнём из минометов, а также из реактивной и ствольной артиллерии.

Ранее немецкие журналисты выяснили, что Киев закупает для украинской армии дизельное топливо, сделанное из российской нефти.