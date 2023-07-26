Командование ВСУ перебрасывает огромное количество ресурсов на территорию Донбасса. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.
По его словам, ситуация остаётся напряжённой в районе Клещеевки на Артёмовском направлении. Он призвал "рубить" переправы ВСУ через канал Северский Донец — Донбасс.
"Глядя на количество сил и средств, которые сюда стягиваются, начинает появляться ощущение, что Киев хочет сменить приоритетное направление контрнаступа и ударить по Донбассу", — подчеркнул Коц в Telegram-канале.
Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что военные ВСУ пытаются атаковать с юго-запада и запада от Клещеевки. Ожесточённые бои в этой зоне СВО не прекращаются.
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