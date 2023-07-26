За время наступления Вооружённые силы Украины показали военные чудеса, которые обязательно войдут в учебники.
Об этом заявила официальный представитель украинского Министерства обороны Анна Маляр.
Однако буквально десять дней назад этот же замминистра ведомства заявляла, что при "контрнаступлении" ВСУ российская армия активно наступает на Купянском направлении.
А тем временем, глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу в Пхеньяне (Северная Корея) провёл переговоры с министром обороны КНДР.
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Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.