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Анна Маляр: за время наступления ВСУ показали военные чудеса, которые войдут в учебники

Силовые структуры

За время наступления Вооружённые силы Украины показали военные чудеса, которые обязательно войдут в учебники.

Анна Маляр: за время наступления ВСУ показали военные чудеса, которые войдут в учебники
Фото: РИА Воронеж

Об этом заявила официальный представитель украинского Министерства обороны Анна Маляр.

Однако буквально десять дней назад этот же замминистра ведомства заявляла, что при "контрнаступлении" ВСУ российская армия активно наступает на Купянском направлении.

А тем временем, глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу в Пхеньяне (Северная Корея) провёл переговоры с министром обороны КНДР.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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