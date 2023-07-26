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В Воркуте задержали начальника управления ЖКХ с крупной партией наркотиков

Силовые структуры

На днях руководитель администрации города Воркуты (Республика Коми) Кирилл Арабов попал под подозрение в незаконном обороте наркотических средств. Он был задержан, и следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Коми возбудило в отношении него уголовное дело по факту незаконного оборота подконтрольных веществ.

В Воркуте задержали начальника управления ЖКХ с крупной партией наркотиков
Фото: pixabay.com

Уголовное дело возбуждено в отношении Кирилла Арабова, занимающего руководящую должность в Управлении городского хозяйства и градостроительства Воркуты. Он подозревается в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. По данным следствия, подозреваемый незаконно приобрел, перевозил и хранил в своем автомобиле значительное количество наркотических средств до момента его изъятия сотрудниками полиции.

Кирилл Арабов был взят под стражу, и в настоящее время власти решают вопрос о принятии в отношении него соответствующих мер пресечения.

В рамках расследования региональное Министерство внутренних дел (МВД) сообщило, что вечером 25 июля в результате совместной операции сотрудников отдела по борьбе с наркотиками и дорожно-патрульной службы УВД по г. Воркуте был задержан автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился Арабов. Впоследствии при досмотре его автомобиля было обнаружено и изъято значительное количество наркотических средств.

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В Нижегородской области задержан начальник управления по работе с личным составом МВД РФ по региону
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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