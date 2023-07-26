Пуски ракет по Одесской области, сообщается о взрывах на острове Змеиный

Днём, 26 июля в Одессе и области слышна сирена воздушной тревоги.

Фото: Telegram

Появилась информация, что по региону пошли пуски российских ракет. Сообщается также, что на острове Змеиный слышны взрывы.

Telegram-канал "NЕ.САХАР" пишет со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы, что по позициям армии Украины на острове нанесён массированный авиационный удар. Цель удара и последствия уточняются.

По всей вероятности, идёт раскачка ПВО щита Одессы и Николаева, комментируют порталы.

Ранее сообщалось, что за беспилотник в Москве на Украине в среду или четверг "должно быть очень громко".