Днём, 26 июля в Одессе и области слышна сирена воздушной тревоги.
Появилась информация, что по региону пошли пуски российских ракет. Сообщается также, что на острове Змеиный слышны взрывы.
Telegram-канал "NЕ.САХАР" пишет со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы, что по позициям армии Украины на острове нанесён массированный авиационный удар. Цель удара и последствия уточняются.
По всей вероятности, идёт раскачка ПВО щита Одессы и Николаева, комментируют порталы.
Ранее сообщалось, что за беспилотник в Москве на Украине в среду или четверг "должно быть очень громко".
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Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.