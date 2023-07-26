В МВД России раскрыли дело хищении 2 млрд рублей. Фигурантами дела стали 34 ингушских чиновника, сообщает Коммерсантъ.
По информации издания, преступная схема была создана главой Пенсионного фонда Исламом Сейнароевым и главой местного отделения "Почты России" Камбулатом Сукиевым. Также им удалось привлечь несколько десятков сотрудников.
Со ссылкой на следствие газета сообщает, что фигуранты предоставляли неверные сведения о выплатах пенсионерам, после чего получали дополнительное финансирование из государственного бюджета.
Сообщается, что таким образом злоумышленникам удалось вывести около 2 млрд рублей. На данный момент все они находятся под следствием.
Издание отмечает, что многие участники незаконного процесса понятия не имели, что принимают участие в подобной схеме, в отношении них также проводится проверка.
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