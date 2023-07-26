Пистолеты МПЛ и МПЛ-1, произведённые Ижевским механическим заводом, успешно прошли проверку в Росгвардии.
По информации пресс-службы концерна "Калашников", опытная эксплуатация была проведена сотрудниками СОБР "Булат" московского управления Росгвардии. Офицеры протестировали оружие в разных погодных условиях и дали ему объективную оценку, пишет udm-info.ru.
Эксперты ведомства акцентировали внимание на том, что эргономика МПЛ позволяет стрелять и перезаряжать без повреждения рук. Благодаря короткому ходу и мягкому пуску спускового крючка сокращается время до первого выстрела и увеличивается скорострельность.
Огромным плюсом является то, что пистолет не вызывает никаких затруднений при неполной сборке-разборке. Кроме того, есть возможность прикрепить к оружию дополнительное оборудование, такое как коллиматор или фонарик, резюмировали специалисты.
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