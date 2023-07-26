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Ижевские пистолеты МПЛ и МПЛ-1 успешно прошли проверку в Росгвардии

1:02
Силовые структуры

Пистолеты МПЛ и МПЛ-1, произведённые Ижевским механическим заводом, успешно прошли проверку в Росгвардии.

Ижевские пистолеты МПЛ и МПЛ-1 успешно прошли проверку в Росгвардии
Фото: www.lsis.ru

По информации пресс-службы концерна "Калашников", опытная эксплуатация была проведена сотрудниками СОБР "Булат" московского управления Росгвардии. Офицеры протестировали оружие в разных погодных условиях и дали ему объективную оценку, пишет udm-info.ru.

Эксперты ведомства акцентировали внимание на том, что эргономика МПЛ позволяет стрелять и перезаряжать без повреждения рук. Благодаря короткому ходу и мягкому пуску спускового крючка сокращается время до первого выстрела и увеличивается скорострельность.

Огромным плюсом является то, что пистолет не вызывает никаких затруднений при неполной сборке-разборке. Кроме того, есть возможность прикрепить к оружию дополнительное оборудование, такое как коллиматор или фонарик, резюмировали специалисты.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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