Пентагон думает, что делать после того, как Китай ограничил ему экспорт галия

Пентагон стремится заключить первый контракт к концу года с американскими или канадскими компаниями на извлечение галлия, необходимого для полупроводников и военных радиолокационных систем. Такое решение было принято после того, как Китай ограничил экспорт этого минерала, а также германия, в рамках торговой войны страны за технологии с США и Европой. Галлий и германий играют важную роль в полупроводниковой, телекоммуникационной и возобновляемой энергетике.

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По словам представителя Пентагона, Джеффа Юргенсена, Пентагон намерен использовать свои полномочия в соответствии с Законом об оборонном производстве и приоритизировать награды, чтобы заключить контракт к 31 декабря. Основное внимание будет сосредоточено на извлечении галлия из существующих потоков отходов других продуктов. Финансирование проекта будет осуществлено DPA (Закон о защите производственной базы) в целях национальной безопасности, таких как обеспечение запасов средств индивидуальной защиты, которые использовались во время пандемии коронавируса.

Представители Пентагона утверждают, что извлечение, а не добыча, является самым быстрым способом обеспечить более доступное наличие материалов в США. До этого момента средства DPA не использовались для проектов по переработке полезных ископаемых.

Галлий и германий обычно добываются в процессе добычи других материалов, однако их переработка и очистка довольно затратны. Западные компании, сталкиваясь с этой проблемой, часто рассматривают галлий и германий как отходы, тогда как Китай становится основным поставщиком этих минералов.

Пока чиновники министерства обороны отказываются сообщать о деталях контракта или о сумме выделенных денег на него.

Галлий играет критическую роль в радарах ВМФ на кораблях для противовоздушной и противоракетной обороны, а также в армии и морской пехоте, где он используется в наземных радарах для обнаружения ракет, артиллерии, минометов, крылатых ракет и летательных аппаратов. Согласно Геологической службе США, существует 47 материалов, зависимость США от импорта которых превышает 50%, и Китай является главным или одним из главных поставщиков для 25 из них, включая галлий.

Пентагон заявляет, что предлагаемые проекты будут направлены на переработку отходов и извлечение галлия и германия из других полезных ископаемых. Это будет подобно проектам переработки отходов для извлечения других важных минералов, которые уже распространены в промышленности, но ранее не были предметом проектов DPA.