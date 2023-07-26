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"Асахи Симбун": Северокорейская МБР "Хвасонг-18" похожа на "Тополь-М"

Силовые структуры

В последние дни Северная Корея продемонстрировала ускорение в своих военных разработках, запустив межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-18» в ночь с 12 на 13 числа, сообщает "Асахи Симбун".

"Асахи Симбун": Северокорейская МБР "Хвасонг-18" похожа на "Тополь-М"
Фото: Источник: ​​Теодор Постол

Эта новая ракета, по словам Теодора Постола, почетного профессора Массачусетского технологического института и специалиста по ракетам, представляет собой значительную угрозу для Соединенных Штатов, так как она способна достигнуть территории всей страны.

Интересно, что исследования Постола приводят к выводу, что «Хвасонг-18» и российская МБР «SS27» (также известная как «Тополь М») имеют сходства. Размеры, полезная нагрузка и характеристики дальности этих ракет являются аналогичными.

Профессор Постол обратил внимание на первую ступень «Хвасонг-18», которая является трехступенчатой. По его анализу, она внешне схожа с ракетным двигателем, который Северная Корея проводила наземные испытания 15 декабря 2022 года. Он выявил, что диаметр этого двигателя составляет около 2,2 метра, и рассчитывая отношение длины к диаметру по фотографиям, обнародованным Северной Кореей, общая длина ракеты «Хвасонг-18» превышает 22 метра. Это сильно схоже с размерами российской МБР «SS27».

Такое сходство между этими ракетами говорит о возможности сотрудничества Северной Кореи с Россией в сфере ракетных технологий. Однако, каким бы ни было происхождение «Хвасонг-18», очевидно, что она представляет серьезную угрозу для международной безопасности, и следует обратить пристальное внимание на дальнейшее развитие ситуации.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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