В результате удара армии РФ во Львовской области поражён центр связи кибервойск Украины, который функционировал под эгидой Североатлантического альянса.
Об этом пишет "Военное обозрение", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что речь идёт об объекте ВСУ, где работали офицеры НАТО. Они также допускали украинских военнослужащих в центр кибервойск, сказано в материале.
В среду, 26 июля, во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. По данным военкоров, во Львовской, Житомирской и Хмельницкой областях прозвучали взрывы. Как сообщает "Украина.ру", в ходе ракетной атаки под Черкассами поражена база с иностранными наёмниками, участвующими в конфликте на стороне Киева.
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