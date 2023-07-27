"ВО": в районе Львова поражён центр связи кибервойск ВСУ, работавший под эгидой НАТО

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате удара армии РФ во Львовской области поражён центр связи кибервойск Украины, который функционировал под эгидой Североатлантического альянса.

Фото: topwar.ru

Об этом пишет "Военное обозрение", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что речь идёт об объекте ВСУ, где работали офицеры НАТО. Они также допускали украинских военнослужащих в центр кибервойск, сказано в материале.

В среду, 26 июля, во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. По данным военкоров, во Львовской, Житомирской и Хмельницкой областях прозвучали взрывы. Как сообщает "Украина.ру", в ходе ракетной атаки под Черкассами поражена база с иностранными наёмниками, участвующими в конфликте на стороне Киева.