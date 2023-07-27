NYT: Байден отдал приказ предоставить МУС всю информацию о действиях ВС РФ на Украине

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Администрация Соединённых Штатов получила от Джо Байдена приказ передать всю информацию о "военных преступлениях" РФ на территории Украины в Международный уголовный суд (МУС). Корреспонденты The New York Times пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

По словам собеседника NYT, этот шаг Байдена чётко указывает на значительный сдвиг в политике Вашингтона. Благодаря решению главы Белого дома завершится "многомесячное сопротивление со стороны Пентагона", отмечает источник.

Американское оборонное ведомство опасалось того, что передача подобных сведений создаст прецедент, открывающий дорогу суду для начала уголовного преследования военнослужащих США.