Администрация Соединённых Штатов получила от Джо Байдена приказ передать всю информацию о "военных преступлениях" РФ на территории Украины в Международный уголовный суд (МУС). Корреспонденты The New York Times пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник.
По словам собеседника NYT, этот шаг Байдена чётко указывает на значительный сдвиг в политике Вашингтона. Благодаря решению главы Белого дома завершится "многомесячное сопротивление со стороны Пентагона", отмечает источник.
Американское оборонное ведомство опасалось того, что передача подобных сведений создаст прецедент, открывающий дорогу суду для начала уголовного преследования военнослужащих США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.