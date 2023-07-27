Телеграм-канал WarGonzo сообщает о постепенном сжатии петли вокруг Авдеевки. Из сегодняшнего заявления командира интербригады "Пятнашка" Ахры Авидзбы следует, что российские артиллеристы взяли под огневой контроль единственную ведущую в город дорогу.
Авидзба акцентировал внимание на том, что артиллерия работала поэтапно, предоставляя мирным гражданам возможности для эвакуации.
Киевскому режиму стало теперь намного сложнее и опаснее подвозить личный состав и снаряды для ведения боёв на Авдеевском направлении.
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