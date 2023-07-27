Петля вокруг Авдеевки сжимается: "Пятнашка" взяла под огневой контроль единственную дорогу в город

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Телеграм-канал WarGonzo сообщает о постепенном сжатии петли вокруг Авдеевки. Из сегодняшнего заявления командира интербригады "Пятнашка" Ахры Авидзбы следует, что российские артиллеристы взяли под огневой контроль единственную ведущую в город дорогу.

Фото: yakutsk.ru

Авидзба акцентировал внимание на том, что артиллерия работала поэтапно, предоставляя мирным гражданам возможности для эвакуации.

Киевскому режиму стало теперь намного сложнее и опаснее подвозить личный состав и снаряды для ведения боёв на Авдеевском направлении.