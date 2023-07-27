RS: США нужно быстрее завершить украинский конфликт после провала контрнаступления ВСУ

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Властям США нужно было воспрепятствовать контрнаступлению боевиков ВСУ, и в настоящее время именно от них зависит, будет ли у Украины судьба Сирии, пишут корреспонденты Responsible Statecraft.

Фото: ngu.gov.ua

Из публикации следует, что Белый дом должен сейчас сделать всё возможное для прекращения огня на Украине.

"Чтобы помочь Киеву закрепить уже достигнутые успехи до того, как украинские силы понесут новые потери", — пояснил автор статьи.