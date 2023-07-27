Властям США нужно было воспрепятствовать контрнаступлению боевиков ВСУ, и в настоящее время именно от них зависит, будет ли у Украины судьба Сирии, пишут корреспонденты Responsible Statecraft.
Из публикации следует, что Белый дом должен сейчас сделать всё возможное для прекращения огня на Украине.
"Чтобы помочь Киеву закрепить уже достигнутые успехи до того, как украинские силы понесут новые потери", — пояснил автор статьи.
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