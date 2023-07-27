Корабли Китая завершили деловой поход во Владивосток

Военно-морские силы Народно-освободительной армии (ВМС НОАК) Китая завершили рабочий поход во Владивосток, об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны России.

Фото: Вадим Савицкий

В рамках совместных учений "Север/Взаимодействие-2023" личный состав двух армий встретились на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. Личный состав ВМФ РФ и ВМС НОАК смогли посетить корабли друг друга и обменяться опытом.

Моряки побывали на противолодочном корабле "Адмирал Трибуц" и эскадренном миноносце "Гуйян" военно-морских сил Китая.

В сопровождении старшего офицерского состава, военнослужащим провели экскурсии по верхним палубам, рассказали о технических характеристиках и боевых задачах.