Депутатам запретили ездить в зону СВО без согласования с Шойгу или Герасимовым

Депутатам Государственной думы запретили посещать военные полевые лагеря, а также выезжать в зону боевых действий, если поездка не согласована с Министром обороны Сергеем Шойгу или главой Генштаба Валерием Герасимовым, об этом сообщает РБК.

Фото: pogranec.ru

Издание ссылается на трех анонимных источников из Государственной думы. Они рассказали, что такие требования выдвинули после заявления Шойгу, который адресовал его в письме "рекомендательного характера" спикеру ГД Вячеславу Володину.

Отныне представителям думы, будет необходимо пройти ряд согласований, чтобы попасть на территорию СВО.

По мнению РБК такие меры могли быть приняты из-за пиара на территории боевых действий, который не устраивает военных.