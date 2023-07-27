Депутатам Государственной думы запретили посещать военные полевые лагеря, а также выезжать в зону боевых действий, если поездка не согласована с Министром обороны Сергеем Шойгу или главой Генштаба Валерием Герасимовым, об этом сообщает РБК.
Издание ссылается на трех анонимных источников из Государственной думы. Они рассказали, что такие требования выдвинули после заявления Шойгу, который адресовал его в письме "рекомендательного характера" спикеру ГД Вячеславу Володину.
Отныне представителям думы, будет необходимо пройти ряд согласований, чтобы попасть на территорию СВО.
По мнению РБК такие меры могли быть приняты из-за пиара на территории боевых действий, который не устраивает военных.
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