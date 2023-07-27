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Депутатам запретили ездить в зону СВО без согласования с Шойгу или Герасимовым

Силовые структуры

Депутатам Государственной думы запретили посещать военные полевые лагеря, а также выезжать в зону боевых действий, если поездка не согласована с Министром обороны Сергеем Шойгу или главой Генштаба Валерием Герасимовым, об этом сообщает РБК.

Депутатам запретили ездить в зону СВО без согласования с Шойгу или Герасимовым
Фото: pogranec.ru

Издание ссылается на трех анонимных источников из Государственной думы. Они рассказали, что такие требования выдвинули после заявления Шойгу, который адресовал его в письме "рекомендательного характера" спикеру ГД Вячеславу Володину. 

Отныне представителям думы, будет необходимо пройти ряд согласований, чтобы попасть на территорию СВО.

По мнению РБК такие меры могли быть приняты из-за пиара на территории боевых действий, который не устраивает военных. 

 

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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