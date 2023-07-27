Сотрудники правоохранительных органов Брянской области задержали гражданина России, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против страны. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", а также по статье "Государственная измена". Задержанный был заключён под стражу.
Напомним, ранее в четверг, 27 июля, сотрудники ФСБ пресекли попытку террористического акта спецслужб Украины на одном из кораблей Черноморского флота, который несёт высокоточные ракеты.
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