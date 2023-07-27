Сотрудники ФСБ Брянской области задержали мужчину, пытавшегося сбежать на Украину

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудники правоохранительных органов Брянской области задержали гражданина России, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против страны. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Фото: zen.yandex. ru

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", а также по статье "Государственная измена". Задержанный был заключён под стражу.

Напомним, ранее в четверг, 27 июля, сотрудники ФСБ пресекли попытку террористического акта спецслужб Украины на одном из кораблей Черноморского флота, который несёт высокоточные ракеты.