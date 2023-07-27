Полковник в отставке Виктор Баранец не исключил, что в результате своего визита в КНДР министр обороны РФ Сергей Шойгу может договориться о поставках вооружения между странами.
Баранец считает, что было бы наивно полагать, что в основе поездки Шойгу лежит исключительно вежливость и желание принять участие в праздновании юбилея корейской победы.
Полковник считает, что российско-северокорейские переговоры могут стать историческими, часть итогов которых останется в секрете.
"Мы можем попросить боеприпасы у северокорейской армии, которая входит в пятерку крупнейших мира. У них гигантское количество неизрасходованных боеприпасов, которые полностью подходят под наши калибры. Нам они очень и очень пригодятся", — сказал Баранец в беседе с URA. RU.
Взамен корейцы могут попросить у России атомные подводные лодки, которых у корейцев нет, считает эксперт.
Баранец предположил, что в переговорах может принять участие и Китай, делегация из которого также прибыла в Пхеньян вслед за Шойгу. Здесь не исключена помощь Китая России через Северную Корею, добавил полковник.
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