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Полковник Баранец: Шойгу в ходе визита в КНДР может договориться о взаимных поставках оружия

Силовые структуры

Полковник в отставке Виктор Баранец не исключил, что в результате своего визита в КНДР министр обороны РФ Сергей Шойгу может договориться о поставках вооружения между странами.

Полковник Баранец: Шойгу в ходе визита в КНДР может договориться о взаимных поставках оружия
Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

Баранец считает, что было бы наивно полагать, что в основе поездки Шойгу лежит исключительно вежливость и желание принять участие в праздновании юбилея корейской победы.

Полковник считает, что российско-северокорейские переговоры могут стать историческими, часть итогов которых останется в секрете.

"Мы можем попросить боеприпасы у северокорейской армии, которая входит в пятерку крупнейших мира. У них гигантское количество неизрасходованных боеприпасов, которые полностью подходят под наши калибры. Нам они очень и очень пригодятся", — сказал Баранец в беседе с URA. RU.

Взамен корейцы могут попросить у России атомные подводные лодки, которых у корейцев нет, считает эксперт.

Баранец предположил, что в переговорах может принять участие и Китай, делегация из которого также прибыла в Пхеньян вслед за Шойгу. Здесь не исключена помощь Китая России через Северную Корею, добавил полковник.

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Шойгу прибыл в Северную Корею "укреплять военные связи"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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