Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его сведениям, БПЛА удалось сбить силами Министерства обороны России.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны", — сообщил градоначальник.

Согласно информации, пострадавших и разрушений нет.

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