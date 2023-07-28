Российских бойцов в зоне СВО об опасности предупреждает спасённый кот с позывным "Задача"

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российских бойцов в зоне СВО об опасности предупреждает кот с позывным "Задача". Житель Забайкальского края спас маленького котёнка из-под обстрела вражеского "Града".

Фото: https://www.google .com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ficatcare.org%2Fadvice%2Fincreased-thirst-and-drinking%2F&psig=AOvVaw0denP5bUslYvXG5SZ8IJTH&ust=1678805693561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCMiPl9qU2f0CFQAAAAAdAAAAABAI

Бойцы вырастили и выкормили котёнка, он стал матёрым котом, который, если грозит опасность, подаёт "сигнал" военным.

"Дело в том, что кот по своей природе чувствует опасность и нервничает накануне возможного обстрела. Видя нервозность задачи, бойцы сразу же начинают эвакуацию", — передаёт atas.info.

"Задача" уживается с ещё одним "сыном полка" — псом, которого бойцы спасли от голодной смерти. На каком направлении фронта "служат" усатые бойцы, издание не уточняет.