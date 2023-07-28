Российских бойцов в зоне СВО об опасности предупреждает кот с позывным "Задача". Житель Забайкальского края спас маленького котёнка из-под обстрела вражеского "Града".
Бойцы вырастили и выкормили котёнка, он стал матёрым котом, который, если грозит опасность, подаёт "сигнал" военным.
"Дело в том, что кот по своей природе чувствует опасность и нервничает накануне возможного обстрела. Видя нервозность задачи, бойцы сразу же начинают эвакуацию", — передаёт atas.info.
"Задача" уживается с ещё одним "сыном полка" — псом, которого бойцы спасли от голодной смерти. На каком направлении фронта "служат" усатые бойцы, издание не уточняет.
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