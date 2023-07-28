США отказались от сопровождения судов с украинским зерном

На данный момент нет никакой дискуссии о введении военных кораблей в акваторию Чёрного моря.

Фото: almayadeen.net

Об этом сообщил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

"Мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией. А это не то, к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы зерновое соглашение было продолжено — наземные или, возможно, речные маршруты, если они будут доступными", — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что Соединённые Штаты будут работать со своими партнёрами и союзниками, чтобы найти различные пути доставки зерновых с Украины.

Также Вашингтон надеется, что президент РФ Владимир Путин объявит себя "виновником голода" в Африке, подытожил Кирби.