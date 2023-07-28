На данный момент нет никакой дискуссии о введении военных кораблей в акваторию Чёрного моря.
Об этом сообщил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
"Мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией. А это не то, к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы зерновое соглашение было продолжено — наземные или, возможно, речные маршруты, если они будут доступными", — подчеркнул чиновник.
Он также отметил, что Соединённые Штаты будут работать со своими партнёрами и союзниками, чтобы найти различные пути доставки зерновых с Украины.
Также Вашингтон надеется, что президент РФ Владимир Путин объявит себя "виновником голода" в Африке, подытожил Кирби.
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