Панков: россиян 1996 года рождения и старше не призовут в армию в 2024 году

Согласно новому закону, по которому возраст призывников увеличивается до 30 лет, граждане РФ, которым в текущем году исполняется 27 лет, не попадут под призыв на срочную военную службу.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Скоро все военкоматы страны получат соответствующее распоряжение от Генштаба ВС РФ, о чём на заседании Совфеда уведомил статс-секретарь — замминистра обороны России Николай Панков.

С 1 января 2024 года в РФ начнёт действовать закон, по которому в стране призывным будет считаться возраст с 18 до 30 лет.

Панков добавил, что все зачисленные в запас граждане РФ, которым до 31 декабря 2023 года исполнится 27 лет, с 1 января 2024 года призываться уже не будут.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.