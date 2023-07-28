Согласно новому закону, по которому возраст призывников увеличивается до 30 лет, граждане РФ, которым в текущем году исполняется 27 лет, не попадут под призыв на срочную военную службу.
Скоро все военкоматы страны получат соответствующее распоряжение от Генштаба ВС РФ, о чём на заседании Совфеда уведомил статс-секретарь — замминистра обороны России Николай Панков.
С 1 января 2024 года в РФ начнёт действовать закон, по которому в стране призывным будет считаться возраст с 18 до 30 лет.
Панков добавил, что все зачисленные в запас граждане РФ, которым до 31 декабря 2023 года исполнится 27 лет, с 1 января 2024 года призываться уже не будут.
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