Политолог Сергей Марков высказался о словах Александра Ходаковского, который заявил, что решение оставить Херсон принял лично Сергей Суровикин.
Марков отметил, что слова комбата "Востока" о том, что отступление ВС РФ из Херсона инициировал генерал Суровикин, а не Кремль, вызвали бурную реакцию в патритическом сообществе.
Политолог обратил внимание на то, что заявлением Ходаковского на эту тему "мало кто верит", так как данный шаг мог быть принят только "на высшем политическом уровне".
Есть предположение, по словам Маркова, что таким образом пытаются дискредитировать Суровикина.
"И это подготовка к наказанию Суровикина", — объяснил Марков.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.