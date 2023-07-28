Марков прокомментировал слова Ходаковского об оставлении Херсона

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков высказался о словах Александра Ходаковского, который заявил, что решение оставить Херсон принял лично Сергей Суровикин.

Фото: Вадим Савицкий

Марков отметил, что слова комбата "Востока" о том, что отступление ВС РФ из Херсона инициировал генерал Суровикин, а не Кремль, вызвали бурную реакцию в патритическом сообществе.

Политолог обратил внимание на то, что заявлением Ходаковского на эту тему "мало кто верит", так как данный шаг мог быть принят только "на высшем политическом уровне".

Есть предположение, по словам Маркова, что таким образом пытаются дискредитировать Суровикина.

"И это подготовка к наказанию Суровикина", — объяснил Марков.