Ходаковский заявил, что решение отступать из Херсона принял лично генерал Суровикин

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский поделился информацией о решении отступать из Херсона.

Фото: wikimedia.com

Военачальник рассказал, что правда об оставлении Херсона на него "обрушилась".

Он признался, что предполагал, что уход из Херсона был решением "высших эшелонов". Ходаковский думал, что генералу Сергею Суровикину просто доверили реализацию данного плана.

"А потом выяснилось, что это было сугубо его решение, и меня это придавило", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

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