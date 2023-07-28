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Ходаковский заявил, что решение отступать из Херсона принял лично генерал Суровикин

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Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский поделился информацией о решении отступать из Херсона.

Ходаковский заявил, что решение отступать из Херсона принял лично генерал Суровикин
Фото: wikimedia.com

Военачальник рассказал, что правда об оставлении Херсона на него "обрушилась".

Он признался, что предполагал, что уход из Херсона был решением "высших эшелонов". Ходаковский думал, что генералу Сергею Суровикину просто доверили реализацию данного плана.

"А потом выяснилось, что это было сугубо его решение, и меня это придавило", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Александр Ходаковский рассказала почему ВСУ удаётся "поддавливать" ВС РФ. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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