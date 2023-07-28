В акватории Керченского пролива вблизи Крымского моста ограничили движение судов

В Керченском проливе, в Темрюкском районе у Крымского моста ограничили движение судов.

Фото: Автор: Solundir - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16557991

Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Решением командования Минобороны РФ запрещён проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой", — пишет ведомство.

Под запрет попадали гидроциклы, парусные и прогулочные суда, надувные плавсредства, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.

Ограничение не действует только для кораблей катеров и судов Военно-морского флота России, пограничных органов и войск Нацгвардии РФ, подытожил оперштаб.