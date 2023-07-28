В Керченском проливе, в Темрюкском районе у Крымского моста ограничили движение судов.
Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
"Решением командования Минобороны РФ запрещён проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой", — пишет ведомство.
Под запрет попадали гидроциклы, парусные и прогулочные суда, надувные плавсредства, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.
Ограничение не действует только для кораблей катеров и судов Военно-морского флота России, пограничных органов и войск Нацгвардии РФ, подытожил оперштаб.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.