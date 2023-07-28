Экс-советник Кучмы Соскин рассказал о "мощнейшем" российском оружии, до которого невозможно дотянуться

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы ВСУ ничего не могут сделать против мощных российских ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Вадим Савицкий

Политолог обратил внимание на то, что российские военные сейчас имеют большое преимущество перед украинцами и наёмниками на поле боя.

"Огромное превосходство сейчас на фронте у россиян. Они бросили на фронт "Аллигатор" Ка-52. Мощнейшая система, сбить ее крайне тяжело", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Эксперт подчеркнул, что российские "Аллигаторы" сильно вредят украинской армии, однако возможности её переносных зенитных ракетных комплексов не позволяют им "достать" до этих вертолётов.

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