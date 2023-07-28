Нанесён мощный ракетный удар по центру Днепропетровска

Очень мощный ракетный удар нанесён сегодня, 28 июля, по центру Днепропетровска.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ранее была информация, что российские ракеты "Искандер" бьют по Украине. Кроме Днепропетровска взрывы слышны и в Запорожье.

Это подтвердили уже и украинские ресурсы. Также в Днепропетровске отметили уже два прилёта, сообщается, что украинские системы ПВО опять поразили жилой дом.

Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине, в небе барражируют самолёты Миг-31 — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".