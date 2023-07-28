Очень мощный ракетный удар нанесён сегодня, 28 июля, по центру Днепропетровска.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Ранее была информация, что российские ракеты "Искандер" бьют по Украине. Кроме Днепропетровска взрывы слышны и в Запорожье.
Это подтвердили уже и украинские ресурсы. Также в Днепропетровске отметили уже два прилёта, сообщается, что украинские системы ПВО опять поразили жилой дом.
Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине, в небе барражируют самолёты Миг-31 — носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.