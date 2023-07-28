Россия за время украинского "наступления" заняла больше территорий, чем Киев.
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
"У них вообще отрицательное наступление идёт в сторону тыла. Такое ощущение, что и под Купянском, и на Красном Лимане мы за последнюю неделю отвоевали территорий больше, чем противник в ходе своего контрнаступа за семь недель", — в интервью радиостанции "Комсомольская правда" сказал военкор.
По его словам, командиры ВС РФ при этом берегут собственных солдат в атаке, тем самым подготавливая стратегический резерв. На данный момент сегодня обучаются бойцы в 184 воинских частях на ста полигонах.
Когда пополнятся подразделения свежей техникой и бойцами, тогда свежей кровью, влитой в российский "военный организм, можно будет попытаться сделать прорыв", подытожил Коц.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.