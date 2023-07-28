ВСУ в контрнаступлении потеряли больше территорий, чем приобрели

Россия за время украинского "наступления" заняла больше территорий, чем Киев.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

"У них вообще отрицательное наступление идёт в сторону тыла. Такое ощущение, что и под Купянском, и на Красном Лимане мы за последнюю неделю отвоевали территорий больше, чем противник в ходе своего контрнаступа за семь недель", — в интервью радиостанции "Комсомольская правда" сказал военкор.

По его словам, командиры ВС РФ при этом берегут собственных солдат в атаке, тем самым подготавливая стратегический резерв. На данный момент сегодня обучаются бойцы в 184 воинских частях на ста полигонах.

Когда пополнятся подразделения свежей техникой и бойцами, тогда свежей кровью, влитой в российский "военный организм, можно будет попытаться сделать прорыв", подытожил Коц.