Российские инженеры, конструкторы и прочие специалисты различных специальностей изучили трофейную западную технику, захваченную на Украине.
Согласно предварительным выводам экспертов, полученные результаты подтвердили ожидания, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой собственный источник.
"Техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и манёвренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости", — цитируют авторы материала.
Собеседник пояснил журналистам, что даже достаточная бронезащита танков и БМП НАТО имеет слабые места, количество которых не отвечает современным требованиям. К тому же исследованные образцы западной техники имеют "крайне низкую" ремонтопригодность, а их техобслуживание требует большого количества дорогостоящих материалов.
"И связано это в первую очередь с особенностями конструкции их техники, в отдельных случаях, прямо скажем, нерациональными", — добавил источник.
Ранее стало известно, что США собираются передать Киеву меньше десяти танков Abrams, но предварительно с них будет снято всё современное оборудование и новая броня.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.