РИА Новости: трофейная техника выявила отставание НАТО от ВС РФ — дорого, сложно, нерационально

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские инженеры, конструкторы и прочие специалисты различных специальностей изучили трофейную западную технику, захваченную на Украине.

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Согласно предварительным выводам экспертов, полученные результаты подтвердили ожидания, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой собственный источник.

"Техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и манёвренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости", — цитируют авторы материала.

Собеседник пояснил журналистам, что даже достаточная бронезащита танков и БМП НАТО имеет слабые места, количество которых не отвечает современным требованиям. К тому же исследованные образцы западной техники имеют "крайне низкую" ремонтопригодность, а их техобслуживание требует большого количества дорогостоящих материалов.

"И связано это в первую очередь с особенностями конструкции их техники, в отдельных случаях, прямо скажем, нерациональными", — добавил источник.

Ранее стало известно, что США собираются передать Киеву меньше десяти танков Abrams, но предварительно с них будет снято всё современное оборудование и новая броня.