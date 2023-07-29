Киев обвинил Запад в потерях ВСУ: как нам дальше воевать?

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад прекрасно осознаёт, что нельзя сегодня вести полноценную войну без боевых самолётов, но всё равно бросает армию Украины на штурмы без авиации.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщил украинский военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве, в космосе, и надо вести современную войну, включая сюда дипломатию и экономику. Но Запад всё дал Киеву, а воздушный компонент нет.

"Буря в пустыне" — ни один танк не был подбит, потому что все, кто мог подбить, были уничтожены. А сейчас что? Как выполнять задачи согласно военному искусству, если нет авиационной составляющей?" — в интервью журналисту Александру Шелесту сказал аналитик, отметив, что из-за этого почти уничтожена украинская армия.

Ранее сообщалось, что армия РФ за время "контрнаступления" ВСУ заняли больше территории, чем Украина.