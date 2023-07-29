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Киев обвинил Запад в потерях ВСУ: как нам дальше воевать?

1:02
Силовые структуры

Запад прекрасно осознаёт, что нельзя сегодня вести полноценную войну без боевых самолётов, но всё равно бросает армию Украины на штурмы без авиации.

Киев обвинил Запад в потерях ВСУ: как нам дальше воевать?
Фото: topwar.ru

Об этом сообщил украинский военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве, в космосе, и надо вести современную войну, включая сюда дипломатию и экономику. Но Запад всё дал Киеву, а воздушный компонент нет.

"Буря в пустыне" — ни один танк не был подбит, потому что все, кто мог подбить, были уничтожены. А сейчас что? Как выполнять задачи согласно военному искусству, если нет авиационной составляющей?" — в интервью журналисту Александру Шелесту сказал аналитик, отметив, что из-за этого почти уничтожена украинская армия.

Ранее сообщалось, что армия РФ за время "контрнаступления" ВСУ заняли больше территории, чем Украина.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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