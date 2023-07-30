МО РФ: утром 30 июля пресечена попытка атаки ВСУ дронами по объектам в Москве

Утром 30 июля киевский режим попытался атаковать беспилотниками объекты в Москве. Попытка пресечена. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Фото: Telegram: World Weapons News

В сообщении говорится, что средства ПВО уничтожили один украинский БПЛА над территорией Одинцовского района Московской области.

Ещё два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

В Telegram-каналах также сообщалось, что в результате хлопка в одной из башен получил ранения охранник.