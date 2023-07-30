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Политолог Баширов: в "Москва-Сити" дроны атаковали федеральные министерства России

Силовые структуры

Очередной налёт украинских дронов на Москву стоит рассматривать как нападение на российские правительственные ведомства, заявил политолог Марат Баширов.

Политолог Баширов: в "Москва-Сити" дроны атаковали федеральные министерства России
Фото: https://t.me/stranaua/116416

"(Удар. — Прим. ред.) БПЛА — атака на федеральные министерства России. Так это надо квалифицировать, а не попадание этих украинских беспилотников в здания "Москва-Сити", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Слова политолога подтверждает тот факт, что в одной из пострадавших башен международного делового центра располагается Министерство цифрового развития. После удара дронов очевидцы нашли на улице несколько документов, вынесенных взрывной волной, на которых стояла пометка "для служебного пользования".

Ранее сербский политолог заявила, что Запад недоволен поведением президента Украины, который начал забывать о колониальном статусе своей страны.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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