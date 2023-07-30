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Шурыгин заявил, что налёты украинских БПЛА на Москву будут усиливаться

2:02
Силовые структуры

В ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали Москву. Один дрон сбили в Подмосковье, ещё два были подавлены и упали на территории "Москва-Сити", где расположен правительственный комплекс.

Шурыгин заявил, что налёты украинских БПЛА на Москву будут усиливаться
Фото: telegram

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал очередную атаку на столичный регион и подчеркнул, что от границы с Украиной и вероятной точки их запуска до Москвы примерное расстояние 450 километров.

"Это минимум 70 минут полёта. Почему дроны не были обнаружены ещё в районе границы? Были эти БПЛА запущены с территории Украины или это работа украинских ДРГ?" — задался вопросами специалист.

Кроме того, он убеждён, что необходимо создать радиотехнические системы для обнаружения объектов противника на аэростатах, которые могли бы создать сплошную радиолокационную завесу вдоль границы Украины.

Также Шурыгин сделал три важных вывода после налёта украинских БПЛА на Москву. Во-первых, дроны собирают в специально развёрнутых для этого цехах в Польше и Чехии. На Украине идёт только их предполётная сборка и подготовка к запуску.

"Поэтому налёты БПЛА будут только усиливаться, а число дронов в одном запуске будет только расти", — предупредил он.

Во-вторых, все атаки на Москву имеют только одну цель — продемонстрировать способности Киева наносить удары по территории России.

"По мере роста производства БПЛА необходимо ожидать атак на промышленные объекты энергетики и ВПК, а также на социальную инфраструктуру", — заявил Шурыгин в своём Telegram-канале.

Третий вывод: ни одна система противовоздушной обороны в мире не сможет дать 100-процентую гарантию поражения всех воздушных целей.

"100-процентную вероятность даст только уничтожение нацисткой опухоли под названием Украина", — заключил эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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