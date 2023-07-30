Британское правительство в настоящее время активно занимается подготовкой бойцов спецназа ВСУ к вторжению в Республику Крым до Рождества. Корреспонденты Daily Express пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник.
Речь идёт о спецоперации, включающей в себя нанесение мощных ударов с воздуха, моря и суши, говорится в статье. Кроме того, украинский спецназ намерен использовать боевую технику для подрыва войск РФ и их паралича.
"Бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, — следует из публикации. — Операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Великобритании, США и Германии".
Военнослужащие ВСУ проходят обучение на территории боевого лагеря в Окхэмптоне, закрытого для всех остальных воинских частей, а также для общественности.
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