Разгневавшиеся генералы ВСУ могли передать сотрудникам ЦРУ данные о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский похитил предоставленную Соединёнными Штатами финансовую помощь, следует из публикации корреспондентов Al Mayadeen.
В статье иностранных обозревателей говорится о том, что фамилии Зеленского и ряда высокопоставленных украинских чиновников упомянул лично руководитель ЦРУ Уильям Бернс. Речь идёт о присвоении суммы в 400 миллионов долларов, которую Белый дом выделил на помощь украинскому государству, резюмировали авторы.
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