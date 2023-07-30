Al Mayadeen: генералы ВСУ могли проинформировать ЦРУ о хищении денег Зеленским

Разгневавшиеся генералы ВСУ могли передать сотрудникам ЦРУ данные о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский похитил предоставленную Соединёнными Штатами финансовую помощь, следует из публикации корреспондентов Al Mayadeen.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

В статье иностранных обозревателей говорится о том, что фамилии Зеленского и ряда высокопоставленных украинских чиновников упомянул лично руководитель ЦРУ Уильям Бернс. Речь идёт о присвоении суммы в 400 миллионов долларов, которую Белый дом выделил на помощь украинскому государству, резюмировали авторы.