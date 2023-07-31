IBTimes: ВС России применили "самый грозный ракетный арсенал" при ударах в Одессе

Российская армия обратилась к "самому грозному ракетному арсеналу" в ходе атаки на Одессу, средства противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ не смогли отразить удары "Ониксов". Об этом сообщает американское издание International Business Times (IBTimes).

Фото: mil.ru

В материале сказано, что ракетный комплекс "Бастион" запустил не меньше семи крылатых ракет "Оникс" по целям в Одесской области. Авторы статьи назвали эту атаку ВС РФ "одним из самых серьёзных инцидентов" в регионе.

"Россия применила свой самый грозный ракетный арсенал в ходе разрушительного обстрела портового города Одесса в этом месяце", — отмечается в публикации.

Как поясняет IBTimes, "Ониксы" — сверхзвуковые ракеты, летящие на высокой скорости. Даже новейшие комплексы ПВО с трудом перехватывают их, уточнили журналисты. По информации издания, ВСУ не смогли перехватить или сбить крылатые ракеты в Одессе.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев потерял много западного оружия в результате удара ВС РФ по складам в Одесской области.