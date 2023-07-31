Офицер НАТО Атламазоглу назвал вертолёт Ка-52 "Аллигатор" эффективным оружием против ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевой вертолёт Ка-52 "Аллигатор" позволяет российским войскам эффективно останавливать контрнаступление украинской армии. Об этом заявил отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу.

Фото: Вадим Савицкий

В материале для 19FortyFive он отметил, что Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ, которая задействована в наступательной операции. По его словам, даже британская военная разведка считает российский вертолёт "Аллигатор" одним из самых влиятельных вооружений на линии соприкосновения.

Прочная конструкция и ударная мощь позволяют Ка-52 проводить успешные атаки, резюмировал Атламазоглу.

Ранее журналисты Newsweek, ссылаясь на Минобороны Британии, сообщили, что российские "Аллигаторы" — серьёзная угроза для подразделений ВСУ в зоне СВО.