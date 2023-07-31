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Офицер НАТО Атламазоглу назвал вертолёт Ка-52 "Аллигатор" эффективным оружием против ВСУ

0:55
Силовые структуры

Боевой вертолёт Ка-52 "Аллигатор" позволяет российским войскам эффективно останавливать контрнаступление украинской армии. Об этом заявил отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу назвал вертолёт Ка-52 "Аллигатор" эффективным оружием против ВСУ
Фото: Вадим Савицкий

В материале для 19FortyFive он отметил, что Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ, которая задействована в наступательной операции. По его словам, даже британская военная разведка считает российский вертолёт "Аллигатор" одним из самых влиятельных вооружений на линии соприкосновения.

Прочная конструкция и ударная мощь позволяют Ка-52 проводить успешные атаки, резюмировал Атламазоглу.

Ранее журналисты Newsweek, ссылаясь на Минобороны Британии, сообщили, что российские "Аллигаторы" — серьёзная угроза для подразделений ВСУ в зоне СВО.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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