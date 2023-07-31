Боевой вертолёт Ка-52 "Аллигатор" позволяет российским войскам эффективно останавливать контрнаступление украинской армии. Об этом заявил отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу.
В материале для 19FortyFive он отметил, что Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ, которая задействована в наступательной операции. По его словам, даже британская военная разведка считает российский вертолёт "Аллигатор" одним из самых влиятельных вооружений на линии соприкосновения.
Прочная конструкция и ударная мощь позволяют Ка-52 проводить успешные атаки, резюмировал Атламазоглу.
Ранее журналисты Newsweek, ссылаясь на Минобороны Британии, сообщили, что российские "Аллигаторы" — серьёзная угроза для подразделений ВСУ в зоне СВО.
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